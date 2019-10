Mauro (FI): "Bene Mortaruolo su elezioni, ma tempi sospetti" Il coordinatore provinciale: "Perché solo ora? Avrebbe potuto insistere dopo la sua elezione"



Il Consigliere Regionale PD On. Mortaruolo, ha indirizzato, ieri, ai sindaci ed alla deputazione sannita, un appello per sostenere in maniera unitaria la proposta di riforma della legge elettorale regionale per favorire l’introduzione del criterio demografico per l’attribuzione dei seggi. Secondo il Consigliere PD, unico rappresentante del Sannio in Consiglio Regionale, con l’attuale criterio di distribuzione dei seggi, l’intera provincia di Benevento, ben presto, potrebbe trovarsi totalmente priva di una rappresentanza nel parlamento campano.

Sulla questione interviene il coordinatore provinciale di Forza Italia Domenico Mauro: “Forza Italia è pronta a sostenere qualsiasi cambiamento della legge elettorale regionale che possa garantire al territorio sannita maggiore rappresentanza in Consiglio Regionale. Fatta questa premessa, però, qualche considerazione amara va fatta”.

“Perché l’unico rappresentante sannita in Consiglio Regionale, appunto l’On. Mortaruolo - prosegue Mauro - si ricorda di tutto questo a pochi mesi dalle elezioni? Perché, in un’intera legislatura regionale non ha formulato nessuna proposta in Consiglio per la modifica della legge elettorale? Mortaruolo avrebbe potuto, e dovuto, porre la questione nella sede deputata subito dopo la sua elezione. Invece non l’ha fatto, preferendo tirare a campare. Non è certo questo l’atteggiamento giusto per risolvere i problemi. Se in questi anni, dal Consiglio Regionale, Mortaruolo avesse lavorato per ciò che dice oggi, avremmo potuto avere già la soluzione, invece abbiamo la proposta. Bisogna aggiungere altro?”.