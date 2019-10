Proposta Mortaruolo, il sostegno di Valentino Il consigliere regionale aveva chiesto una battaglia compatta per la rappresentanza

“Ritengo non solo per dovere d’ufficio e/o difesa di parte, ma la proposta del Consigliere Regionale Mortaruolo non solo ha una valenza rilevante per la questione specifica, ma il tema della rappresentanza territoriale è fondamentale per tutti, senza distinguo di parti, colori politici o altro".

Così Carmine Valentino, Segretario Provinciale PD Benevento, sulla proposta del consigliere regionale Mino Mortaruolo.

"Non è questione di opportunità o tempi, ma senza polemiche o dichiarazioni strumentali sulla proposta specifica è utile e serio semplicemente impegnare le parti politiche, per singole rappresentanze, se condividono o no la proposta; se si impegnano a sollecitare ed impegnare i livelli regionali dei rispettivi Partiti e gruppi politici sul sostegno alla calendarizzazione della proposta in Consiglio regionale . C’è bisogno solo di chiarezza. Buon senso e serietà!".