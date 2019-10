Rifiuti, il M5S a Di Maria: "Parli di meno e si impegni" La replica di un attivista Grillino a Di Maria: "Ora parla di impianti, prima era contrario"



Il Movimento Cinque Stelle sannita, attraverso uno dei suoi attivisti, Angelo Di Gregorio, replica al presidente della Provincia, Di Maria, in merito ai comuni ricicloni, giudicando poco coinvincenti le sue parole: " Il Presidente nelle sue dichiarazioni parla di realizzare altri impianti, sarebbe opportuno che specificasse a quali impianti si riferisce. Forse a quello di compostaggio in programma per Sassinoro, dove diceva di essere contrario, o pensa di mettere un termovalorizzatore nella provincia di Benevento? Dovrebbe giustificare anche la dichiarazione di unire l’umido e l’indifferenziato in un’unica busta per risparmiare. Sembra stia invogliando l’intera provincia a non differenziare i rifiuti".

E dunque Di Gregorio attacca: "Oggi se la provincia di Benevento per i dati di Legambiente è la più virtuosa rispetto le altre, non è certamente grazie al comune di Santa Croce del Sannio, paese amministrato proprio dal Presidente, che compare nel dossier tra i peggiori comuni sanniti. Dove si registra una percentuale di raccolta differenziata pari al 58,88 % più bassa anche del 65% obbligatoria dal 2012".

E in merito alla situazione a Santacroce: "Nonostante lo sforzo di tanti santacrocesi che si impegnano ogni giorno a differenziare, il comune non riesce a fare un salto di qualità. Forse perché ignora tutte le proposte ricevute dai cittadini attivi al fine di migliorare la raccolta differenziata. Giusto per nominarne qualcuna, l’utilizzo del sacco semi-trasparente per l’indifferenziato, la richiesta di compostiere di comunità, incentivi per l’utilizzo di compostiere domestiche, l’istituire la figura degli ispettori ambientali, far diventare il comune plastic free.

Quindi il messaggio per il presidente è quello di parlare di meno ed impegnarsi di più nel paese con i fatti".