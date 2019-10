Martusciello apre a Mastella: vinciamo le regionali L'europarlamentare di Forza Italia: "Le nostre differenze siano forza non debolezza"

"L’esperienza di governo della città di Benevento va raccontata a chi lontano dal sud pensa che non ci possa essere un governo delle città - ha dichiarato Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia - Per questa ragione Mastella deve essere protagonista della costruzione di un modello vincente che consenta al centrodestra di poter vincere le regionali. Più il centro starà insieme, più si avrà la capacità di rappresentare adeguatamente i moderati. Il buon governo delle città del sud può essere il modello a cui ispirarsi, per costruire un modello di governo per le nostre regioni".