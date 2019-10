Mastella a Martusciello: "Disponibile a ogni forma di dialogo" Pace fatta tra il sindaco di Benevento e l'eurodeputato di Forza Italia

“Prendo atto del fatto che, dopo una serie di attacchi senza né capo né coda, Martusciello discuta ora di politica. La cosa ovviamente mi appassiona di più".

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, interviene dopo la dichiarazione a sorpresa di Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia che apre a all'ex guardasigilli in vista delle prossime regionali.

"Credo che sia importante - spiega mastella - mettere assieme tutti quelli che fanno riferimento alla linea moderata, che credono ai valori della politica e ritengono che sia necessario un momento di riflessione e ricognizione su ciò che sta accadendo. Occorre, infatti, determinare le condizioni per mettere assieme e discutere con serenità quelli che rappresentano l’area del ceto medio e della meridionalità e quelli che si sentono un po’ fuori casa in questo momento, senza alcuna nostalgia per il passato ma con il desiderio di determinare una presenza all’interno della ristrutturata situazione politica italiana. Prendo, quindi, atto del rinnovato atteggiamento di Martusciello e, per quanto mi riguarda, sono disponibile a ogni forma di dialogo che sia incentrato su questi temi e abbia come finalità questo tipo di atteggiamento e modalità di stile politico. Uno stile che, com’è noto, mi ha riguardato ed è stato la ragione della mia vita politica”.