Mastella: io oggetto del desiderio di Martusciello VIDEO E su Forza Italia: ricostruire un'area accorciando le distanze con il territorio

Dagli attacchi al corteggiamento... In politica è prassi consolidata e ora torna nel rapporto “Martusciello-Mastella” con l'analisi divertente del sindaco di Benevento.

Dimenticate le accuse e le colpe l'eurodeputato di Forza Italia ha aperto con sorprendente energia (immediatamente dopo i risultati elettorali in Umbria) a Clemente Mastella.

Una sorpresa per il primo cittadino? Non proprio. Sui motivi del riavvicinamento però scantona “Chiedetelo a lui... - se la ride – io sono soggetto e oggetto del desiderio... prima e dopo. Parlo di politica – prosegue – non di cose che accampano pretese e vicende particolari. Con un messaggio di poco fa – aggiunge – si è spinto perfino a chiedermi di fare la lista in comune... è un segnale chiaro di come evolvono le cose della vita. Io sono sempre lo stesso...”.

Poi analizza la situazione post elezioni in Umbria: “c'è una certificazione che nella coalizione di centro destra stenta solo Forza Italia, per una forma di opacità. Bisogna ricostruire un'area con umiltà e pazienza, accorciando le distanze con il territorio. Questo può portare al riconoscimento politico di un'area più moderata che in Italia è da ricostruire, al di là del successo di Salvini”.