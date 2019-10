Ciclo integrato dei rifiuti, il Pd intende fare chiarezza Oggi pomeriggio conferenza stampa

Facendo seguito all’incontro tenuto in Provincia sul Ciclo Integrato dei Rifiuti, convocato a seguito delle reiterate proposte in tal senso avanzate dal Gruppo Provinciale del Partito Democratico, preso atto di quanto ivi emerso, ringraziando altresì il Presidente Di Maria per la responsabilità mostrata, si terrà nella giornata di oggi, 31 Ottobre, alle ore 15:30, presso la sede della Federazione Provinciale, la Conferenza Stampa del Segretario Provinciale, Carmine Valentino, e del Consigliere Regionale, Mino Mortaruolo.

Sanno esposte le linee dirimenti circa le necessarie e improcrastinabili decisioni da assumere in merito all’adozione di un Piano Industriale che, in coerenza con le esigenze del territorio sannita, preveda, da subito, l’implementazione di un’impiantistica adeguata agli obiettivi e la complementare definizione dei SAD. Condizioni imprescindibili per preservare la forza lavoro occupata nel settore e rendere sostenibile l’intero ciclo dei rifiuti, sia sul lato dei costi di gestione che, parallelamente, su quello tariffario in capo ai comuni e, quindi, ai cittadini del Sannio.