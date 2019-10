Nino Lombardi nell'esecutivo dell'Ente Idrico Campano "Nuove politiche vogliono ridare dignità a tutte le aree della Campania"

Nino Lombardi, Consigliere Provinciale di Benevento e Sindaco di Faicchio, ha espresso la sua soddisfazione per l’avvenuta elezione, questa mattina in Avellino, di Michele Vignola, Sindaco di Solofra, a Presidente del Distretto Idrico Calore dell’Ente Idrico Campano.

La larghissima maggioranza ottenuta da Vignola, e cioè 28 su 30 voti, è stata dovuta, ha spiegato Lombardi, alla convergenza politica degli 11 rappresentanti sanniti con i rappresentanti della confinante provincia irpina.

Luigi Ciarlo, Marino Corda, Catello Di Somma, Ettore De Blasio, Mauro De Ieso, Nicola Tommaso Grasso, Giovanni Mastrocinque, Giuseppe Ricci, Zaccaria Spina, Pasquale Viscusi, oltre allo stesso Lombardi, tutti amministratori di Comuni del Sannio, hanno sostenuto la Candidatura di Vignola nell’ambito di un progetto politico-istituzionale che vuole dare corso alla Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15, che interviene per il «Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano». Si punta a realizzare un programma di amministrazione della risorsa idrica, dei corpi idrici superficiali, delle sorgenti e dell’ambiente, e della depurazione delle acque.

Nel contesto dell’accordo, come ha dichiarato nella propria Relazione lo stesso neo Presidente Vignola, nel Sannio sarà istituita una sede del Distretto: si tratta dunque, come ha ricordato Nino Lombardi, di un importante riconoscimento al territorio beneventano che finalmente, rispetto a passate esperienze, non perde, nel contesto dei rapporti tra le province, una sede istituzionale.

Questo, ha ribadito Lombardi, costituisce la testimonianza di nuove politiche che vogliono riconoscere la pari dignità di tutti le aree territoriali campane.

Nell’ambito della stessa intesa si è quindi registrata l’elezione di Nino Lombardi a componente del Comitato Esecutivo dell’Ente idrico regionale.