Rifiuti, Mauro (Fi) : "Pd, sogno o son desto?" "incredibili le dichiarazioni del segretario provinciale: si assumano responsabilità"

Sul caso rifiuti interviene Domenico Mauro, coordinatore provinciale di Forza Italia replicando al Pd. : "Sogno o son desto?

È la domanda che mi assilla da due giorni dopo aver letto le sorprendenti dichiarazioni del segretario provinciale del partito democratico che d'improvviso inizia a pontificare sul ciclo dei rifiuti? Sui ritardi della provincializzazione del ciclo? o, peggio ancora, ci si spinge fino a strumentalizzare la grave situazione che stanno vivendo i lavoratori della Samte.

Forza Italia, come ampiamente già provato e come ribadito sui singoli tavoli, sarà sempre collaborativa. Noi ci saremo, però, al contempo, non possiamo tacere.

Chi adesso ci chiede un'assunzione di responsabilità dovrebbe per onestà intellettuale e per il rispetto dovuto ai cittadini sanniti, alzare la mano e ammettere le proprie colpe per lo scempio gestionale, durato ben dieci anni, della Samte, per la mancata provincializzazione e per l'assenza di una visione imprenditoriale seria del del ciclo dei rifiuti"