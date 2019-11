RIfiuti, Valentino: interviene chi cerca solo visibilità IL segretario provinciale del Partito Democratico risponde a Mauro di Forza Italia

“Non credo si debba commentare la ricerca spasmodica di visibilità da parte di rappresentanti di forze politiche che non più tardi di qualche mese fa, visto lo stallo e la crisi in cui versava il comparto dei Rifiuti nella nostra Provincia, hanno loro stessi espresso la necessità e la disponibilità ad accompagnare politicamente ’una fase nuova’ , rappresentando e condividendo una non più rinviabile svolta per addivenire alla soluzione dei problemi strutturali e congiunturali del ciclo integrato dei rifiuti nel Sannio".

Cosí il segretario provinciale del Partito Democratico, Carmine Valentino risponde sul tema dei rifiuti a Domenico Mauro, commissario di Forza Italia.

"Oggi, invece, chi richiamava al senso di responsabilità, constatando un immobilismo ciarliero sul tema, tragicamente acuitosi negli ultimi mesi, avrà probabilmente frainteso il chiaro messaggio che si è voluto lanciare da parte del PD. Ma questo può anche essere secondario. Noi abbiamo voluto ri-lanciare un "impegno forte e condiviso" per il nostro Sannio sul Ciclo Integrato dei Rifiuti. Noi cerchiamo soluzioni industriali sostenibili che siano partecipate e condivise, senza far sconti a nessuno e per nessuno. Ognuno svolga secondo le proprie prerogative il suo ruolo e la sua funzione! Le difese d’ufficio sono superate dai tempi e dalla cruda realtà dei fatti. Ci sono famiglie cui è sottratta la possibilità di un futuro sereno e cittadini che non possono più sostenere l’esplosione dei costi di gestione.

Se si vuole si può! Con serietà. Senza strumentali dichiarazioni e tentativi poco credibili di "inquinare" argomenti e circostanze ben chiare a tutti. Si impegnino, ognuno per la propria parte, le rispettive rappresentanze politiche per risposte credibili ed immediate al problema. Altrimenti è inutile tergiversare. Meglio prendere atto di un "fallimento".... e tutti a casa !”.