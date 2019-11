Maglione(M5S): "Reddito cittadinanza: via fase 2 nel Sannio" "I fondi ci sono, ho scritto ai nostri sindaci"

La fase due del reddito di cittadinanza, quella in cui i beneficiari vengono coinvolti in progetti di pubblica utilità nel Sannio può partire. Lo assicura il deputato sannita del Movimento Cinque Stelle, Pasquale Maglione : “Uno degli obiettivi strategici del Reddito di cittadinanza è l’inclusione sociale di chi ne beneficia e ora i comuni hanno tutti i mezzi per poter avviare la fase due del piano legato al sussidio. Oggi, insieme alle colleghe portavoce, le senatrici Danila De Lucia e Sabrina Ricciardi e la deputata Angela Ianaro, ho scritto ai sindaci dei nostri comuni, a cui ho ricordato l’approvazione delle linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale, risalente allo scorso luglio, che serviranno a rendere completamente efficiente l’adozione di questo strumento. Ai comuni sono affidati sia oneri amministrativi che organizzativi, come la verifica dei requisiti di soggiorno e di residenza e la predisposizione dei progetti di pubblica utilità, in cui coinvolgere i beneficiari del reddito. I comuni sono gli enti di maggiore prossimità ai cittadini ed è per questo che il legislatore ha affidato a questi enti la definizione di progetti che mirino al superamento del disagio sociale e della marginalità nella quale versano purtroppo tante famiglie. Il legislatore ha confermato l’attribuzione direttamente ai comuni delle risorse residue del Fondo Povertà per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, pari a 347 milioni per il 2019, 587 milioni per il 2020 e 615 milioni dal 2021, oltre alle risorse del Programma europeo “Pon Inclusione”, che sarà riprogrammato per i prossimi anni. Gli strumenti e le risorse ci sono, ora chiedo ai nostri sindaci di fare la loro parte”, queste le parole del deputato e portavoce M5S Pasquale Maglione.