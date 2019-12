Maestra riempita di botte, Mastella: "Gesto intollerabile" Il sindaco: "I genitori non devono essere diseducativi, ma insegnare i valori della convivenza"

Il sindaco Clemente Mastella ha avuto un lungo colloquio telefonico con la docente dell’istituto scolastico San Filippo aggredita e percossa dalla madre di un’alunna.

“Ho espresso la mia solidarietà alla docente che, lunedì mattina, è stata vittima di un gesto assolutamente intollerabile. Di fronte al ripetersi di simili episodi occorre reagire con fermezza e fare in modo che si ristabiliscano le regole minime di rispetto e confronto all’interno delle scuole. Per questo motivo, nel ribadire la ferma condanna per un gesto di deprecabile violenza, rivolgo un accorato appello ai genitori affinché rifuggano da comportamenti diseducativi e si adoperino invece, assieme ai docenti, nell’opera di educazione civica e di insegnamento dei valori della convivenza civile. Solo così cresceranno con dignità i loro figli e la nostra comunità”.