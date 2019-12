Mastella: "Topi: nelle scuole sono troppi. Scoprirò perché" Il sindaco: "I topi sono padroni delle città: ma come mai a Benevento entrano tutti nelle scuole?"

Tanti casi di topi nelle scuole a Benevento, troppi secondo il sindaco Clemente Mastella che negli ultimi giorni si è spesso visto costretto a chiudere gli istituti per la presenza di roditori o dei loro escrementi e dunque per interventi di derattizzazione.

Strano secondo il sindaco che la concentrazione di roditori sia così alta nelle scuole della città, e infatti con un post su Facebook annuncia di voler indagare assieme ad Asl e Gesesa sulle motivazioni di tali circostanze. : "Che i topi siano ormai i padroni

Delle città , nel mondo - scrive il primo cittadino su Facebook - e ‘ purtroppo Una drammatica realtà . Anche da noi non si sfugge . Venerdì ho convocato una riunione con Asl , Asia , gesesa per vedere come fronteggiare il fenomeno. Però da noi , e ‘ strano , che il massimo di esplosione del fenomeno sia nelle scuole che con L’ Asl siamo costretti a chiudere . Lo dobbiamo a chi ci lavora ed ai ragazzi . Ma voglio indagare come mai il fenomeno ha punte di esasperazione nelle scuole . Venerdì ne parleremo"