Maestra aggredita. Lonardo (FI): domani tutti in piazza La senatrice azzurra commenta l'episodio: sconcertata, violenza inaudita

“Resto sconcertata di fronte a quanto è avvenuto presso la scuola “San Filippo” di Benevento. Ancora una volta, il luogo deputato all’educazione delle future generazioni è stato teatro di una inaudita violenza".

Così la senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo interviene sull'episodio di violenza ai danni di un'insegnate che si è verificato nella scuola beneventana.

"Questo episodio - ha proseguito - non può che indurci alla riflessione... e ritengo che oggi, più che mai, sia necessario stipulare un patto condiviso, di corresponsabilità educativa, tra famiglia e scuola, che tenga conto delle rispettive necessità, per la crescita di figli e studenti. È di vitale importanza che insegnanti e genitori collaborino nella formazione dei ragazzi, In questo momento di grande confusione, la rinascita di un’intesa tra scuola e famiglia può avvenire solo se i genitori capiscono come svolgere al meglio il loro ruolo, non ostacolando il lavoro degli insegnanti, a vantaggio dei propri figli, ai quali devono insegnare a dire anche dei No, cosa che oggi purtroppo non avviene più. Domani ci sarà un’assemblea pubblica, organizzata dalle insegnanti della scuola per esprimere vicinanza alla maestra, aggredita dalla mamma di una alunna, sento di esprimere tutta la mia piena solidarietà, ed auspico in una partecipazione attiva, anche di genitori di alunni, per dire che gli insegnanti non sono soli, e per discutere, se mai, anche dei ruoli di famiglia e scuola”.