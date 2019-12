"Nunzia torna in politica", l'invito di Salvini e Meloni L'ipotesi coinvolgerebbe la De Girolamo in vista delle prossime regionali in campania

Le avrebbero chiesto di tornare in politica in vista della sfida per le elezioni regionali. L'invito all'ex deputata di Forza Italia, Nunzia De Girolamo, sarebbe arrivato dai leader di Fratelli d'Italia e Lega, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

E' quanto rivela il Mattino di Napoli guardando anche alla situazione del centrodestra campano in vista del rinnovo per il Presidente e il Consiglio Regionale.

Anche se Stefano Caldoro è ancora il nome più accreditato, infatti, il centrodestra non trova la quadra e sono tanti quelli a cui l'ex presidente della Regione “non scalda il cuore”.

Senza contare le obiezioni di chi cerca una scelta ricorrendo alle primarie come più volte 'rilanciato' dal sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Il confronto tra i leader nazionali, però, non sembra ancora aver prodotto indicazioni certe ma è servito a tirare nuovamente in ballo l'ex Ministro dell'Agricoltura che ormai è una stella del piccolo schermo e che potrebbe rappresentare una “ripicca” verso la vicepresidente della Camera Mara Carfagna che con Berlusconi e tutt'altro che d'accordo per il candidato governatore.

La De Girolamo per ora non smentisce e non conferma tutta presa da tv e giornali. Ma i suoi colpi di testa non sono certo un mistero.