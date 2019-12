Rifiuti. Ruggiero: "Serve un immediato passaggio all'ATO" Il consigliere provinciale del Pd contro Mastella: primo comune debitore di Samte crea confusione

Il presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha convocato i consiglieri provinciali per un aggiornamento sullo stato del ciclo dei rifiuti in Provincia.

“Nonostante il Partito Democratico abbia manifestato un convinto senso di responsabilità sulla questione dobbiamo prendere atto, nostro malgrado, degli attacchi del coordinatore di Forza Italia Domenico Mauro che attribuisce alle nostre precedenti gestione le problematiche fino ad oggi riscontrate”.

Così in una nota il consigliere provinciale del Pd, Giuseppe Ruggiero che aggiunge: “Senza evidenziare i fantomatici tavoli tecnici convocati, le promesse presunte di assunzione presso l'Asia, le possibili fusioni societarie fin qui sventolate ai quattro venti dal famosissimo aindaco di Benevento, e tutte conclusesi in un nulla di fatto se non rischiare di riaprire il concordato della Samte, crediamo, come gruppo del Partito Democratico, che sia giunto il momento di una decisione netta e senza indugi, cioè il trasferimento della gestione dei rifiuti all' Ato attraverso la collaborazione della società provinciale Samte nella momentanea fase di transizione”.

Secondo i democrat della Rocca: “Non possiamo aspettare che un Ente continui ad elaborare piani di gestione mentre l'Ente Provincia continua a sobbarcarsi responsabilità amministrative ed economiche che la legge regionale non le più attribuisce. Saremo collaborativi fino a quando ci saranno delle decisioni motivate e responsabili, ma non si può pensare che un tale clima di confusione possa continuare in eterno, giungendo al paradosso che il primo comune debitore di Samte, il Comune di Benevento, affermi di volersi differenziare dall'ATO stesso propagandando addirittura la realizzazione di futuri impianti di trattamento che attualmente sono unicamente nella testa del Sindaco di Benevento”.