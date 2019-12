Comune di Benevento scende in piazza a Milano contro razzismo Mastella e Orlando alla manifestazione contro odio e razzismo: "Aberrante odio per Segre"

Il Comune di Benevento parteciperà questo pomeriggio a Milano alla manifestazione di lancio della “Rete delle città per la memoria, contro l’odio e il razzismo” promossa dall’ALI-Autonomie Locali Italiane in occasione del 71° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani.

A rappresentare il sindaco Clemente Mastella e la città di Benevento ci sarà l’assessore Anna Orlando che sfilerà accanto a tante altre fasce tricolori italiane per testimoniare la vicinanza della città di Benevento alla senatrice Liliana Segre.

“E’ aberrante – spiega il sindaco Mastella – che si debba mettere sotto scorta una donna sopravvissuta allo sterminio nazista. Per questo motivo è giunto il momento di ribellarsi e dire basta a questa deriva mettendo in campo ogni azione di sensibilizzazione culturale e civica contro il razzismo e ogni altra forma di discriminazione razziale o religiosa. La città di Benevento sarà quindi al fianco della senatrice Segre e di chiunque altro sia vittima di violenze o minacce per la propria fede religiosa, appartenenza etnica, colore della pelle o genere”.