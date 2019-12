Di Maria: "Ok a pagamento operai forestali" Anticipazione di cassa per pagare gli stipendi al personale del comparto forestazione

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato l’anticipazione di cassa del Bilancio dell’Ente per € 400.000 per il pagamento delle spettanze maturate dal personale del comparto forestazione a far data dallo scorso mese di ottobre. Si tratta del quarto provvedimento di questo stesso segno firmato da Di Maria nel corso del 2019, sempre in attesa dunque dell’attribuzione delle promesse risorse finanziarie da parte della Regione Campania. Il Presidente Di Maria ha dichiarato a tale proposito che la Provincia di Benevento ritiene necessario intervenire, nonostante le difficoltà, nella conservazione dei livelli occupazionali del comparto forestazione anche per garantire la continuità della manutenzione delle aree a verde del territorio amministrato.