Lonardo: "Bene emendamento su ecobonus in manovra" "Boccata d'ossigeno per piccole imprese, medie aziende e artigiani"



“Apprendo con soddisfazione che in Commissione Bilancio è stato approvato l’emendamento alla Finanziaria per eliminare lo sconto in fattura a chi effettua lavori che danno diritto all'ecobonus e al sismabonus. In un tempo tanto difficile per l’economia italiana, sarà questa una boccata di ossigeno per le piccole imprese, per le medie aziende e per gli artigiani, che erano stati ulteriormente messi in ginocchio dal Governo Gialloverde con l’introduzione nel Decreto Crescita di questa insensata norma. Si tratta di un grande risultato che spero possa concludersi in maniera positiva anche in Aula. È stata una battaglia di Forza Italia sin dal primo momento...”

Lo dichiara la Sen. di Forza Italia, Sandra Lonardo, cofirmataria dell’emendamento dalla collega, Sen. Roberta Toffanin.