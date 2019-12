"De Luca? Su Rummo mente, basta chiamare Cup: attese infinite" Mauro (Fi): "Ho chiamato, atteso 9 minuti e mi hanno detto di apparecchi rotti e attese di mesi"

Non va giù a Domenico Mauro, coordinatore provinciale di Forza Italia, quanto detto da De Luca sull'ospedale Rummo, oggi San Pio, in particolare riguardo ai tempi d'attesa.

Mauro racconta che basta una chiamata al Cup per smentire ogni parola del governatore: "Il Natale, si sà, è il tempo delle favole e delle dolci illusioni. Così, disceso in mezzo a noi sanniti qualche giorno fa, il Governatore Vincenzo De Luca - novello Babbo Natale - è venuto a raccontarci la bella fiaba sui tempi dimezzati delle liste d’attesa all'Ospedale Civile Rummo.

Nel mondo fantastico che ci ha raccontato il Presidente della Regione, nel complesso sanitario beneventano in 20 giorni si può avere una mammografia, in 3 una visita nefrologica. Fantastico, se così fosse.

Ma poi è bastato, semplicemente, chiamare il CUP, attendere ben 9 minuti, per sentirsi rispondere che non è possibile effettuare un elettroencefalogramma pediatrico, poiché la strumentazione è rotta da più di un mese, e che per avere una semplice visita ematologica bisogna aspettare febbraio 2020.

De Luca non venga nel Sannio a raccontare favole. Basta poco - una semplice telefonata al Cup - per sbugiardarlo.

Cari sanniti, rendiamoci conto, una volta in più, di quanto sia enorme la distanza che separa De Luca e la sinistra dalla vita reale delle persone in carne ed ossa. E’ ora di smetterla"