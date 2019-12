Piano corruzione: al via consultazione cittadini e stakeholder In occasione dell'aggiornamento del Piano Anticorruzione

Il Segretario generale e Responsabile Prevenzione della corruzione della Provincia di Benevento, Maria Luisa Dovetto, ha avviato la consultazione dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi (stakeholders) in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del Piano Anticorruzione e Trasparenza dell’Ente.

A questo scopo ed al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, la Responsabile Dovetto invita tutti i soggetti interessati a trasmettere entro e non oltre il 7 gennaio 2020 il proprio contributo propositivo.

Un Avviso in tal senso è stato pubblicato sul portale della Provincia di Benevento, che riporta anche i modelli in formato .word per la compilazione dei contributi propositivi da parte degli stakeholders interni o esterni all’Ente.

Le proposte devono essere inviate al Segretario Generale - Responsabile Prevenzione della corruzione della Provincia di Benevento ad uno di questi indirizzi mail:

· segretario.generale@pec.provincia.bn.it

· segretariogenerale@provincia.benevento.it

Com’è noto, la Responsabile Dovetto, secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione, deve a sua volta approvare entro il 31/01/2020 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, contenente anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, della Provincia di Benevento.