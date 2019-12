De Girolamo: "Molto preoccupata per il terremoto" L'ex parlamentare: "Conosco i rischi: spero che le scosse si fermino"

"Da questa mattina vivo in costante aggiornamento telefonico con la mia famiglia e gli amici che sono a Benevento". Così all'Adnkronos

Nunzia De Girolamo ha commentato le ultime scosse sismiche che da questa mattina stanno interessando il Sannio. "Ho una grande preoccupazione - ha aggiunto - per le persone che amo perché questi momenti mi riportano alla mente il terremoto degli anni '80, io ero piccola ma me lo ricordo. E so anche quali rischi corrono le zone

interne della Campania, aree che sono altamente sismiche. Speriamo che le scosse si fermino e che non ci sia un seguito dello sciame".