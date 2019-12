Regionali, Carfagna appoggia Mastella. "Sì alle primarie" La proposta caldeggiata dal sindaco di Benevento conquista consensi in vista del rinnovamento

"Non sono contraria alle primarie, sono state una delle prime fautrici di questo strumento che ritengo utile per coinvolgere il nostro popolo”.

Mara Carfagna da Salerno apre all'ipotesi primarie in Forza Italia in vista delle Regionali della prossima primavera.

La vicepresidente della camera dei Deputati lo ha dichiarato a margine del tradizionale brindisi di fine anno, nella sede locale del partito.

Ancora un segnale verso la ricerca di un maggiore rinnovamento dopo la nascita dell’associazione “Voce Libera”.

E Carfagna appoggia la proposta rilanciata più volte dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella che da mesi torna sulla necessità di consultare il popolo azzurro.

“Ben organizzate potrebbero essere uno strumento utile – prosegue l'ex Ministro – e innescare dinamiche nuove evitando per la terza volta la sfida Caldoro-De Luca”.

Poi la precisazione: “In tanti nel partito chiedono scelte improntate al cambiamento e al rinnovamento e preferirei privilegiare l'unità”.

La proposta di Mastella conquista consensi, dunque. Il primo cittadino di Benevento ha ripetuto in numerose occasioni che “la cosa più corretta e più giusta siano le primarie per mettere in campo il candidato che si ritiene più forte".

In attesa delle elezioni in Emilia Romagna che ha definito “una Stalingrado, una battaglia decisiva con conseguenze a livello nazionale”, l'ex Guardasigilli ha ribadito che: “Per vincere risulta essenziale il dato dell'unità, altrimenti tutto verrà messo in discussione per la presenza di tantissime liste civiche”.