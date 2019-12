Mastella: "Rinvio Telesina? L'ho letto su Repubblica" Il sindaco replica: "Ricciardi? Presti attenzione"

Il sindaco Mastella ribatte, sulla questione della Telesina, confermando le sue parole e dicendo di averle basate sulla lettura di un articolo di Repubblica.

Accusando anche la senatrice Ricciardi di prestare poca attenzione alle questioni relative a Benevento Mastella rilancia: "“A chi mi accusa di fare disinformazione sul raddoppio della Benevento-Caianello mi limito a consigliare di dedicare maggiore attenzione alla lettura dei quotidiani perché la notizia dei dissidi interni al consiglio d’amministrazione dell’Anas, e del conseguente rinvio delle decisioni da assumere in merito al raddoppio dell’importante arteria, sono state riportate da autorevoli quotidiani nazionali, come ad esempio Repubblica. Personalmente, quindi, mi sono limitato a commentare quanto riportato da questi autorevoli giornali che, evidentemente, la senatrice Ricciardi non legge, affaccendata com’è in altre questioni che purtroppo nulla hanno a che vedere con gli interessi del territorio che rappresenta".

Infine Mastella rivendica la "democristianità" della Benevento - Caianello: "In ogni caso ricordo a lei, come a tanti altri suoi colleghi di partito e non, che la Benevento-Caianello fu realizzata ai tempi della Democrazia Cristiana. Tempi in cui evidentemente alle parole seguivano i fatti e l’interesse verso il territorio di appartenenza era ancora un valore assoluto, a differenza di quanto accade oggi”.