Mauro (FI): "Il reddito di cittadinanza? Un fallimento totale" "Prima o poi il populismo si infrange contro la realtà"

Domenico Mauro, coordinatore provinciale di Forza Italia interviene sul reddito di cittadinanza, definendolo, in base ai dati Anpal, un fallimento totale: "Ad un anno dall’introduzione, possiamo dirlo senza tema di smentita: il Reddito di Cittadinanza è un fallimento. La misura a marchio MoVimento 5 Stelle che doveva rimettere in moto il mondo del lavoro in Italia è risultata soltanto una misura assistenzialistica elargita, tra l’altro, ad una platea molto più ristretta rispetto a quanto promesso. L’ANPAL ha comunicato che, su oltre 700mila beneficiari del Reddito di Cittadinanza, soltanto 200mila persone sono state convocate in un anno ai centri per l'impiego. Di questi, soltanto 18mila hanno trovato un’occupazione e quasi tutti in modo indipendente, senza l’aiuto dei famosi navigator (3mila in tutta Italia). Inoltre, i due terzi di queste 18mila assunzioni sono a tempo determinato. Ad oggi sono 680mila le persone che ricevono il Reddito di Cittadinanza senza lavorare.

Ma lo Stato davvero può permettersi di regalare soldi a tanta gente senza ricevere, in cambio, nulla?

Prima o poi, come si vede, il populismo si infrange contro la realtà. E quasi sempre sono dolori!"