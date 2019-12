Lavori su fogna: da domani chiusura parziale Via delle Puglie Nel tratto che si incrocia con via dei Mulini: fogna otturata al di sotto e acqua che ristagna

L’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, in relazione all’ammaloramento del manto stradale nel tratto iniziale di via delle Puglie (fino all’incrocio con via dei Mulini), rende noto che domani la Gesesa inizierà i lavori di ripristino della condotta fognaria sottostante con conseguente chiusura parziale dell’arteria, mentre il manto stradale verrà totalmente ripristinato, senza alcun costo aggiuntivo per l’Ente, dopo le festività natalizie poichè i lavori richiederanno la chiusura dell’arteria.

I lavori di ripristino della condotta fognaria sottostante la strada si sono resi necessari in quanto, a seguito di una video ispezione condotta dai tecnici della Gesesa e dall’impresa che aveva effettuato i lavori quest’estate, è emerso che a causare il problema è l’otturamento dei collegamenti di due caditoie con la rete fognaria. Di conseguenza le acque captate, anziché riversarsi nel sistema fognario, ristagnano in loco determinando la progressiva erosione del manto stradale.

A tal proposito l’assessore Pasquariello precisa anche che, a seguito di apposito ordine di servizio del Comune che intimava il rifacimento dei lavori, l’impresa aveva preliminarmente effettuato un’ispezione sulla qualità dei materiali utilizzati per il rifacimento del manto. Ispezione che aveva certificato che i suddetti materiali sono a norma e funzionali all’utilizzo.