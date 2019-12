Telesina: nessuno stop. Disco verde in cda Anas Ok all'approvazione del bando di gara. Nessun rinvio come ventilato nei giorni scorsi

Disco verde in cda Anas per l'approvazione del bando di gara per il raddoppio della Telese – Caianello. Nessun rinvio per l'opera dunque come ventilato nei giorni scorsi in base a problemi relativi alla figura dell'ad e alla sua posizione più o meno salda in azienda.

Era stato scritto da Repubblica che in quel cda era saltata anche l'approvazione del bando di gara per l'opera, ma da più parti, sia da parte dell'ex sottosegretario alle Infrastrutture Umberto Del Basso De Caro che aveva seguito tutto l'iter dell'oper col precedente governo, fino a Sabrina Ricciardi,s enatrice del Movimento Cinque Stelle era stato detto che in realtà la riunione che aveva tra gli ordini del giorno la Telese – Caianello era appunto prevista per il 20 dicembre.

Ed oggi il voto positivo nel consiglio di amministrazione Anas ed i dubbi dei giorni scorsi che vengono finalmente dissipati. Prosegue dunque l'iter per arrivare finalmente alla realizzazione di un'opera cruciale per il territorio e per lo sviluppo delle aree interne.