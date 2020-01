Viabilità a Tocco Caudio, siglata intesa con la Provincia Sottoscritto questa mattina alla Rocca dei Rettori il protocollo d'intesa

Il sindaco di Tocco Caudio, Gennaro Caporaso e il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, hanno sottoscritto stamani presso la Rocca dei Rettori il Protocollo per il "progetto di messa in sicurezza di tratti delle Strade provinciali numero 109, 140, 143 e 144 e la viabilità comunale con il centro urbano di Tocco Caudio in Via Cesche e Via Friuni-Serra".

"Il documento - viene precisato dall'Ente provinciale - il cui testo era stato approvato nei giorni scorsi dai competenti organi di Provincia e Comune, impegna i due Enti ad iniziative di natura tecnica per una migliore fruibilità alle arterie interessanti il centro di Tocco Caudio a garanzia del diritto alla mobilità. Entro un anno da oggi, grazie ad un tavolo tecnico istituito presso la Provincia di Benevento, verrà predisposto un progetto strategico per il territorio puntando a migliorare la percorribilità tra Tocco Caudio, il Parco Regionale del Massiccio Taburno – Camposauro, i Comuni dell’area e facilitare l’accesso alle strade principali ovvero le statali che attraversano la Valle Caudina, da un lato, e la Valle Telesina, dall’altro. Il programma interviene in un territorio di straordinario pregio paesaggistico ed ambientale, sul quale, peraltro, insistono emergenze monumentali, artistiche e storiche, costituenti, tutte, elementi di richiamo ed altrettante opzioni per lo sviluppo del territorio anche dal punto di vista turistico. Va da sé che le migliorate condizioni di collegamento nell’area saranno a servizio delle attività imprenditoriali, artigianali e commerciali locali".

Il Presidente della Provincia, commentando la sottoscrizione del documento, ha dichiarato: “Questo protocollo si inserisce nella strategia politico-istituzionale che intendo sempre di più perseguire e rafforzare che vede impegnati in sinergia Comuni e Province al fine della risoluzione dei problemi sul territorio. Mettendo insieme le forze è possibile ottimizzare le risorse finanziarie disponibili e rendere un servizio reale ai cittadini. Ringrazio, vivamente, il Sindaco di Tocco Caudio per la sua disponibilità a lavorare insieme a questo progetto”.

Mentre il Sindaco di Tocco Caudio ha evidenziato: “Questa intesa con la Provincia costituisce un momento importante per lo sviluppo del territorio nel contesto della strategia a favore dello sviluppo del nostro massiccio montano del Taburno – Camposauro, una risorsa naturalistica ed ambientale straordinaria che, tuttavia, fine ad oggi è stato tenuta ai margini del dibattito e degli interventi , sottovalutandone le potenzialità e le opportunità. Tutti i cittadini di Tocco Caudio e quelli dell’area del Parco credono molto in questa iniziativa e quindi posso assicurare il massimo impegno per rendere concrete le iniziative che vogliono assicurarne il riconoscimento generale ed il decollo”.