Coronavirus. Capigruppo: il comune c'è, ora tocca al Governo La nota congiunta dei rappresentanti in consiglio comunale

"Il drammatico momento che stiamo vivendo impone misure tempestive ed urgenti sia sul piano sanitario che socio-economico – così i capigruppo di maggioranza Mariagrazia Chiusolo – capogruppo Lista Noi Sanniti, Giovanni Quarantiello – capogruppo Lista Mastella, Giovanni Russo – capogruppo Forza Italia, Giovanni Zanone – capogruppo UDC e Antonio Puzio – capogruppo I Moderati, intervenuti anche a nome dei colleghi dei gruppi.

Riteniamo che questa Amministrazione stia producendo ogni sforzo per fronteggiare al meglio l’emergenza e ridurre i rischi ed i disagi per i cittadini. Per il lavoro messo in campo vogliamo ringraziare il Sindaco, gli assessori, i dirigenti e tutti i dipendenti comunali che non hanno lesinato il proprio impegno in queste ore. Numerose le ordinanze emanate dal Sindaco, talvolta anche molto forti, tuttavia sempre

dimostratesi necessarie per tutelare l’interesse della comunità: dalla sospensione del carnevale fino alla chiusura dei mercati, dei parchi e del cimitero comunale. Lungo l’elenco dei provvedimenti adottati fin qui, per fronteggiare di volta in volta le problematiche emergenti.

L’utilizzo dei fondi mensa per la somministrazione dei pasti caldi ai meno abbienti, l’assegnazione dei voucher sociali per l’acquisto di generi alimentari, l’attivazione dello Sportello alimentare solidale, l’erogazione garantita di tutti i servizi socio-assistenziali e

socio-sanitari, la messa a disposizione gratuita di un servizio di sostegno psicologico, l’apertura h24 del centro di accoglienza notturna per i senza fissa dimora, l’implementazione del taxi-farmaco, insieme a tutte le altre misure di contenimento.

La dimostrazione concreta del lavoro svolto in questi giorni drammatici da questa Amministrazione.

Oltre alle 20.000 mascherine acquistate dal Sindaco, dalla Giunta e dai dirigenti per le famiglie di Benevento, altri presidi di sicurezza ordinati dai consiglieri di maggioranza e opposizione, saranno donati ai due ospedali cittadini insieme ai 2.000 test rapidi acquistati

sempre dall’Amministrazione per i medici di base.

Uno sforzo istituzionale che ha trovato attuazione attraverso la sapiente condivisione del Sindaco, dell’amministrazione e di tutti i soggetti istituzionali che stanno lavorando senza sosta anche sulle proposte che possono essere concretamente adottate.

Tante le idee e le misure che, tuttavia, richiederebbero il supporto organizzativo e finanziario delle autorità statali, come la sospensione ulteriore o riduzione delle imposte comunali, dei pagamenti degli affitti immobiliari e di qualunque altro termine

amministrativo. Su questi aspetti e sugli altri interventi sovracomunali speriamo che siano presto accolti gli appelli rivolti al Governo e all’Anci, dal primo cittadino di Benevento. Seguendo lo schema operativo messo in campo fin qui, e che ha contribuito al raggiungimento anche di importanti risultati sul piano del contenimento della diffusione del virus, proseguirà con serietà ed impegno il lavoro della maggioranza. Siamo certi che non mancherà il sostegno, privo di ogni particolarismo, di tutti i rappresentanti dei cittadini, anche in questo complicato passaggio per la vita del nostro territorio".