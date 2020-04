"Una strada per don Luigi Caturano" La proposta di Marialetizia Varricchio, consigliere comunale del Pd

"Da poco meno di un mese ci ha lasciati don Luigi Caturano, parroco emerito di Santa Maria degli Angeli e figura di spicco dell’associazionismo della nostra città. Ho avuto il privilegio di conoscere Don Luigi e la sua instancabile opera già da giovanissima età". Così Marialetizia Varricchio, consigliere comunale del Pd che in una nota ricorda: "Sebbene abitassi in tutt’altro quartiere, la sua parrocchia, l’oratorio e le attività della sua associazione sono sempre state punto di riferimento per l’intera comunità cittadina. Molti amici che abitano nel quartiere Pietà e che frequento mi hanno sempre parlato della straordinarietà di questo parroco di strada che, ispirato ai principi cristiani, ha sempre anteposto le esigenze dei suoi parrocchiani alle proprie arrivando a pagare le bollette ai poveri del quartiere con il suo stipendio da professore di liceo e ad organizzare vacanze per decine di ragazzi che mai avrebbero potuto permettersi una esperienza al mare o in montagna. Insomma, con l’evidente obiettivo di curare le anime di cui era pastore si è sempre preso cura anche della dignità materiale degli 'ultimi' del suo quartiere. Un novello don Bosco, per dirla con le parole di don Marco Capaldo".

"In questi giorni poi - continua Varricchio - leggendo le parole dei tanti che sui social hanno speso due righe in suo ricordo, mi sono resa conto che la sua opera si è estesa oltre i confini della sua Parrocchia, all’intera città e finanche alla provincia, entrando in contatto con almeno tre generazioni di giovani, toccando tutti gli aspetti della nostra società, anche quelli non propriamente religiosi quali lo sport, il turismo, la formazione, l’assistenza ai bisognosi, l’ambiente. Don Luigi è stato uno dei migliori figli della nostra Benevento, un uomo che tanto ha fatto per la nostra città e i suoi cittadini andando ben oltre l’impegno del semplice sacerdote, arrivando a sostituirsi ad uno Stato talvolta fin troppo latitante nelle nostre periferie, all’ombra dei palazzoni delle case popolari". Di qui la proposta di intitolare una strada della città in suo onore: "Proprio per onorare la memoria di una figura tanto carismatica chiederò l’intitolazione in favore di don Luigi Caturano di una delle strade del suo amato quartiere. In questi giorni di forzata interruzione delle attività politiche comunali il mio impegno sarà indirizzato a raccogliere le adesioni di quanti, colleghi consiglieri di maggioranza e di opposizione, vorranno sostenere una proposta in tal senso, in modo trasversale, oltre gli schieramenti politici. Ai cittadini, alla sua gente, a quanti vorranno sostenere questa campagna, chiedo di organizzarsi, anche in modo autonomo, per raccogliere proposte e adesioni. Don Luigi, prete di strada, tornerebbe così simbolicamente alla strada da cui è partito e lungo la quale ha guidato tanti ragazzi rendendo il nostro sentiero, ancora terreno, una strada sicura verso il futuro per i nostri concittadini all'insegna del suo nome".