"Complimenti all'avvocato Pavone" Il dipartimento Giustizia del coordinamento provinciale di Forza Italia

"Auguriamo proficuo lavoro e, allo stesso tempo, ci complimentiamo con l'avvocato Stefania Pavone, neoeletta alla presidenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento e di Ariano Irpino".

Ad intervenire è Giuseppe Ricci, Responsabile del Dipartimento "Giustizia" in seno al Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento. "Plaudiamo con sincero spirito - ha proseguito Ricci, vicesindaco di San Giorgio del Sannio - ad una elezione che pone per la prima volta, nello specifico ruolo, una donna. Un cambiamento epocale. In tal senso ci piace sottolineare lo spirito da cui è germogliata questa elezione, significativo e tangibile segnale di cambiamento".

"Auspichiamo e siam certi - conclude l'avvocato Ricci, con ciò facendosi interprete del pensiero dell'intero Coordinamento forzista - che la collega Pavone saprà svolgere il ruolo in modo equo, propositivo ed inclusivo facendosi, in tal modo, interprete delle istanze della categoria". Medesimi auspici vengono anche all'indirizzo del Segretario Sguera e del Tesoriere Abbamondi