Fase 2, la ricetta di "Cittadini protagonisti" Feleppa: "Fornire e distribuire organicamente i d.p.i in modo capillare"

“Nella conferenza di oggi a cui hanno partecipato anche i rappresentanti delle categorie rappresentative delle parti sociali, erano in discussione questioni relative all'emergenza Covid-19 e, in particolare, sono state formulate proposte al Sindaco da proporre alla Regione Campania.

Tra i tanti punti in discussione, in qualità di capogruppo del Gruppo consiliare Cittadini Protagonisti abbiamo chiesto al Sindaco di farsi portavoce con la Regione affinché si modifichi la strategia attuale per uscire dall'emergenza sanitaria”. Così in una nota il gruppo politico a Palazzo Mosti, Cittadini Protagonisti che hanno snocciolato una serie di punti tra i quali: “In primo luogo si chiede di garantire finanziamenti per l'adeguamento del sistema sanitario e di quello provinciale, su cui non è stata data alcuna risposta anche rispetto a precedenti sollecitazioni.

Si chiede altresi' - scrive il capogruppo Angelo Feleppa in una nota - di fornire e distribuire organicamente i d.p.i in modo capillare, attivare i sistemi di test, monitoraggio, protezione e isolamento per tutte le persone a rischio e per chi deve tornare a lavorare adottando anche un protocollo comportamentale adeguato alle varie esigenze;

Si chiede di istituire un tavolo istituzionale permanente per il rientro al lavoro, che deve essere attuato per fasi secondo i tempi di uscita dalla fase acuta, ma al più presto per limitare i danni economici.

Per quanto concerne gli interventi di sostegno alle imprese ed ai privati si chiede fornire, da subito, un bonus a fondo perduto che possa fare da stimolo per le spese inproduttive (nei tempi di chiusura) e/o oppure attivare la riduzione dei 2/12 di tari e tosap attraverso un fondo regionale.

Per quanto concerne le misure comunali, chiediamo un piano di interventi per dare impulso alle attività commerciali e, in particolare, a quelle direttamente legate a turismo e cultura, fermi al palo".