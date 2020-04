"Per gli artigiani evitata la beffa, resta il danno" Coronavirus: il consigliere Puzio (Moderati): "Va evitata la chiusura di tante attività"

“Per fortuna, è notizia di ieri che la 'beffa', per i nostri artigiani, cioè la grave anomalia riguardante il FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’artigianato), gestore delle somme distribuite per contro del Ministero del Lavoro, è stata evitata”.

Così in una nota il consigliere delegato alle politiche giovanili, al turismo e all’artigianato per il Comune di Benevento (gruppo “I Moderati”) Antonio Puzio che spiega: “Una sentenza del TAR Lazio ha imposto infatti all’FSBA l’acquisizione delle domande di CIG per gli artigiani senza che questi siano costretti ad associarsi per tre anni. È un importante risultato che conferma che è stato fondamentale far sentire la nostra voce, denunciando l’ingiustizia subita dai nostri artigiani. Per la categoria, già precedentemente vessata dallo Stato, il danno rimane comunque. Dobbiamo scongiurare – rimarca Puzio - la chiusura di molte attività, che dopo l’emergenza Coronavirus avranno difficoltà ad andare avanti, dal momento che sarà difficile sostenere ulteriori spese e riorganizzare il lavoro rispettando le distanze di sicurezza. In qualità di delegato all’artigianato del comune di Benevento, sento l’obbligo morale e civico di aiutare gli artigiani del nostro territorio. Nel nostro piccolo metteremo in campo tutte le iniziative possibili per sostenere le significative realtà beneventane”