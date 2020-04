Lepore: una Città Spettacolo secondo le misure di sicurezza Le proposte del consigliere comunale del partito democratico per la fase due

"Per la fase di ripartenza la cosiddetta fase due, bisognerà partire da alcune misure utili a fronteggiare l’emergenza sanitaria e riprendere con un nuovo grado di normalità le attività della città".

Così il consigliere comunale del Partito Democratico Cosimo Lepore che scrive: "In particolare, indipendentemente dalle misure che saranno dettate dal Governo e dalla Regione, di prevedere un controllo generalizzato presso i principali snodi di arrivo e partenza della città. Controlli localizzati in via principale presso i terminal e le stazioni cittadine, dove sia possibile controllare le condizioni di salute (a partire dalla misurazione della temperatura corporea) e la disponibilità dei presidi di sicurezza. Attraverso questa previsione si potrebbe monitorare concretamente e quindi contenere la diffusione eventuale del virus, in modo particolare da e verso la provincia. Una misura di salvaguardia interna e di cautela verso l’esterno che avrà anche l’effetto di caratterizzare Benevento come luogo sicuro, dove potersi serenamente recare per affari o svago. La nuova competitività territoriale sarà misurata anche e soprattutto su questa tipologia di interventi.

Inoltre, alla vigilia della fase di programmazione della principale manifestazione culturale di Benevento, la rassegna teatrale Città Spettacolo, ho proposto di presentare alla richiesta di finanziamento un cartellone che abbia una nuova declinazione, attualizzata alle misure di sicurezza in vigore. In particolare, oltre ad uno screening accorto sui teatri cittadini e sulle misure da approntare per renderli fruibili in totale sicurezza dal maggior numero di spettatori, ho proposto una o più sezioni che prevedano l’accesso anche in streaming agli spettacoli. Un accorgimento utile a garantire l’ammissibilità della proposta ma che potrebbe rinverdire la partecipazione popolare alla manifestazione. Biglietti per l’accesso online dal costo contenuto che consentano a tutti gli appassionanti, beneventani e non solo, di poter godere delle singole rappresentazioni. Mi auguro, ovviamente, che siano innanzitutto i talenti beneventani a poter essere valorizzati in queste vetrine.

Sono sicuro che nello spirito di collaborazione che deve caratterizzare la nuova azione amministrativa, maggioranza e opposizione collaboreranno alla definizione di queste e di altre iniziative utili al rilancio della nostra città".