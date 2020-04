Proposte gruppi mastelliani: "Ok Subito a cantieri e asporto" Le proposte a De Luca: Riaprire cantieri, ok ad asporto , supporto a famiglie persone autistiche

Proposte a De Luca per la Fase 2 da parte dei gruppi mastelliani, riuniti in call conference dal sindaco Mastella. I capigruppo Molly Chiusolo e Giovanni Quarantiello spiegano: "Positivo l’esito della call conference organizzata dal Sindaco Mastella e tenutasi stamane al fine di formulare proposte e suggerimenti operativi in merito alla fase 2. Nel corso del briefing operativo i nostri gruppi consiliari hanno formulato una serie di proposte da inviare al Presidente della Regione De Luca tra le quali:

- provvedere quanto prima alla riapertura dei cantieri così da poter procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, alla potatura del verde, nonché all’avvio di tutte quelle opere rientranti nei PICS e Bando periferie già finanziate che contribuirebbero a migliorare il patrimonio del nostro territorio e allo stesso tempo a dare nuova linfa a parte del tessuto economico-sociale della città;

- autorizzare, sin da subito, bar ed attività commerciali operanti nel settore della ristorazione in genere all’espletamento del servizio di asporto per la vendita dei propri prodotti così da consentirne la ripartenza economica;

- riattivare immediatamente i servizi riabilitativi per le persone con disturbo dello spettro autistico come il progetto Aba così da fornire un supporto alle famiglie che in questo periodo, oltre a vivere lo stress dell’emergenza sanitaria, sopportano senza alcun aiuto terapeutico il carico di questa disabilità.

Su tante altre proposte continua il confronto istituzionale finalizzato a trovare soluzioni idonee alla ripresa in sicurezza di tutte le altre attività economiche e sociali della nostra comunità.

L’amministrazione comunale continuerà a sollecitare le autorità sovracomunali per l’adozione di misure, di natura innanzitutto economica, finalizzate al superamento della crisi patita da tanti cittadini".