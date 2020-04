Imprese a rischio, l'appello di Alleanza per la Campania Feleppa e Del Giacco: "Necessario garantire la migliore ripresa delle attività commerciali"

“Con l’ordinanza regionale numero 37 del 22 aprile scorso la Regione Campania, nell’ottica di definire ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, si avvia la fase in cui le attività e servizi di ristorazione, commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e libri possono riavviare le attività con l’obbligo di adottare misure organizzative, riportate nel corpo della ordinanza, atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio”.

Così in una nota il responsabile Movimento Giovanile Alleanza per la Campania, Antonio Del Giacco e il segretario cittadino e consigliere comunali Angelo Feleppa che intervengono sulla ripartenza delle attività commerciali.

Feleppa e Del Giacco accendono i riflettori su una serie di lacune che presenta il decreto regionale, il cui contenuto “definisce – spiegano - un primo avvio delle attività dopo la difficile e sofferta chiusura che vede la piccola e media distribuzione in sofferenza, in grande difficoltà. Una difficoltà già rimarcata dalla situazione economica sociale.

Oggi la epidemia ha tracciato un nuovo orizzonte sia sotto il profilo gestionale che sotto il profilo della sopravvivenza.

Infatti rimarcano gli esponenti di Alleanza per la Campania -, molte partite iva lamentano lo stato di abbandono da parte delle istituzioni, che, ancora oggi, non riescono a trovare una soluzione efficace che, senza dubbio, potrà avvenire solo se sostenuta da rilevanti finanziamenti centrali e regionali. L’operazione va affrontata con criterio e il giusto equilibrio rispetto alle condizioni attuale così come alcuni Paesi hanno già fatto. Allora, ben venga anche il ricorso alla prenotazione dei cibi da asporto e di quant’altro possa rivelarsi utile alla sopravvivenza delle piccole e media attività.

Ma tutto ciò non basta, non è sufficiente a determinare un avvio in quanto c’è da considerare anche l’effetto del servizio e del relativo costo.

In buona sostanza, con la richiamata ordinanza regionale il cibo viene gravato da un ulteriore balzello che è il costo della consegna, con evidente effetto negativo per gli avventori, già alle prese con una forte crisi della economia che inevitabilmente investe ogni famiglia.

A questo si aggiunga la limitata possibilità di rendere un servizio conforme alle indicazioni della stessa ordinanza. Non sfugge la differenza tra cartolerie, libri e articoli di carta rispetto ai servizi di ristorazione e simili, ma nell’ottica di una salvaguardia delle imprese e dei lavoratori costretti già in una prima fase di CIG, su cui ovviamente si dovrà prevedere una proroga, è necessario assicurare che questi servizi possono essere realmente garantiti, certo nel rispetto dei vincoli sanitari già in atto.

Occorre un controllo sulle misure di prevenzione che siano a garanzia delle misure sanitarie attuate ed attuabili; ciò permetterebbe di richiamare in servizio un parte della forza lavoro e si aprirebbe una corposa filiera alimentando il reddito delle stesse imprese e dei fornitori.

Non è da poco considerare che anche le stesse attività che fino ad oggi hanno garantito servizi ai cittadini hanno risentito pesantemente dei loro bilanci e le prime conseguenze sono state pagate dagli stessi lavoratori.

È pur vero che la crisi epidemiologica, nella nostra provincia e nella Regione Campania, rimane confinata in alcuni focolai sanitari (su cui attendiamo riscontri) che sono estranei alla vita comune dei singoli cittadini che, con alto senso di responsabilità, hanno assicurato la “quarantena” nelle proprie abitazioni.

Non ci risultano casi eclatanti di inosservanze, se non limitate a piccoli casi sporadici.

Oggi, dopo il lungo calvario è necessario garantire la continuità attraverso misure sanitarie propedeutiche alla salvaguardia della salute e sicurezza dei cittadini e dei lavoratori ma anche garantire un’ efficace ripresa delle attività produttive. Sulla questione cittadina abbiamo già indicato alcune proposte al Sindaco di Benevento nella videoconferenza del 21 affinché si faccia carico attraverso la regione di determinare una soluzione esaustiva”.

Poi una serie di proposte: “In primo luogo si chiede di garantire finanziamenti per l'adeguamento del sistema sanitario e di quello provinciale, su cui non è stata data alcuna risposta anche rispetto a precedenti sollecitazioni. Fornire e distribuire organicamente i d.p.i in modo capillare, attivare i sistemi di test, monitoraggio, protezione e isolamento per tutte le persone a rischio e per chi deve tornare a lavorare adottando anche un protocollo comportamentale adeguato alle varie esigenze; istituire un tavolo istituzionale permanente per il rientro al lavoro, che deve essere attuato per fasi secondo i tempi di uscita dalla fase acuta, ma al più presto per limitare i danni economici. Interventi di sostegno alle imprese ed ai privati attraverso un bonus a fondo perduto che possa fare da stimolo per le spese inproduttive (nei tempi di chiusura) e/o oppure attivare la riduzione dei 2/12 di tari e tosap attraverso un fondo regionale. Per quanto concerne le misure comunali, chiediamo un piano di interventi per dare impulso alle attività commerciali e, in particolare, a quelle direttamente legate a turismo e cultura, fermi al palo".

Poi un appello di Feleppa: “Ci facciamo promotori delle proposte che però devono arrivare dai vari rappresentanti delle categorie interessate. Proposte fondamentali da vagliare e fare con ristoratori e commercianti in genere sempre e comunque nel rispetto del protocollo sanitaria che quello non deve mai mancare”. Nelle ultime ore Alleanza per la Campania ha però già avuto incontri e interlocuzioni con commercianti e rappresentanti di esercenti.