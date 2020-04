Italia Viva, Mastantuono e Orlando: "attività consolidata" "Incontri con commercianti e imprenditori e abbiamo garantito un confronto con i cittadini"

"Il Coronavirus non blocca l’attività politica di Italia Viva nel Sannio che consolida la sua presenza territoriale con numerose adesioni on line. In particolare moltissimi cittadini iscritti ai comitati territoriali hanno partecipato a gruppi di approfondimento on line su questioni centrali dell’attuale fase che vive il Paese".

Così in una nota i coordinatori provinciali di Italia Viva, Cinzia Mastantuono e Pasquale Orlando che fanno il punto della situazione sulle attività intraprese e svolte in questo periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria per il coronavirus.

“In particolare - scrivono Mastantuono e Oralndo - abbiamo tenuto gruppi di lavoro su piattaforma on line su Scuola, Sanità, Terzo settore, e Imprese & Commercio abbiamo garantito un confronto tra cittadini, categorie e amministratori per contribuire alle proposte che come Italia Viva portiamo in Parlamento e al Governo. Nei prossimi giorni avvieremo un confronto su due temi che riguardano l’Europa e il lavoro - chiariscono Mastantuono e Orlando - innanzitutto gli aiuti europei su cui c’è tanta confusione e il lavoro agile, una modalità che nelle ultime settimane si è fatta strada e che va chiarita in tutti i suoi aspetti.”

Italia Viva nel Sannio peraltro contribuisce alle campagne nazionali del Partito. Oggi abbiamo presentato Italia Semplice, la campagna di Italia Viva per snellire le procedure burocratiche che ingessano il Paese. Con questo progetto vogliamo raccogliere segnalazioni e consigli da parte di cittadini, imprese e professionisti sulle difficoltà riscontrate con la Pubblica amministrazione: sulle procedure obsolete, ridondanti, inutili.

Da qualche giorno, inoltre - concludono i coordinatori Cinzia Mastantuono e Pasquale Orlando - abbiamo promosso una importante petizione sul nostro sito per chiedere di ridurre l'Iva sulle mascherine e gli altri dispositivi di protezione".