Paolucci: occorre chiarimento su test sierologici La riflessione del portavoce provinciale Fratelli d'Italia

"La notizia diffusa dalla stampa relativa alla donazione da parte del sindaco Mastella alla ASL di Benevento di 2000 test sierologici lascia qualche domanda inevasa.

Non è dato sapere che tipo di test sono, quali anticorpi evidenziano e da chi e dove sono stati acquistati tali test.

Infatti, la gara nazionale del commissario Arcuri del 29 Aprile chiarirà quali test sierologici saranno validati, quali anticorpi verranno

rilevati e con quali tecniche saranno individuati".

Così Federico Paolucci, portavoce provinciale Fratelli d'Italia che prosegue: "Solo ai primi di maggio si avranno direttive nazionali riguardo i test effettuabili con prelievo venoso considerando che saranno enti nazionali (ISTAT ECC..) ad individuare i soggetti da sottoporre ai test.

Mastella ha inoltre affermato di aver affidato all’ASL i test perché la ritiene affidabile soprattutto per criticità ascrivibili alla temperatura

dei campioni. Non è dato sapere, però, dove verranno processati i campioni visto che a Benevento non esiste un laboratorio ASL. Infatti, se vi è un problema di temperatura dei campioni evidentemente si prevede un trasporto degli stessi per una successiva fase di processo

Nè si capisce su quale piattaforma verranno convogliati i risultati, nè qual è la finalità di tale iniziativa. Si ritiene in tal modo dare una

patente di immunità? Speriamo di conoscere presto e più nel dettaglio i particolari della questione".