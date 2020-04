Di Maria ricorda "I caduti nell'adempimento del dovere" Il presidente della Provincia ricorda Delcogliano, Iermano, Della Ratta e Pasquale Apicella

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, con un suo messaggio, ha ricordato il sacrificio dell’Assessore regionale della Campania alla Formazione Professionale on.le Raffaele Delcogliano, e del suo autista, Aldo Iermano, nel 38° anniversario dell’eccidio perpetrato in Napoli dalle Brigate Rosse, nonché del Carabiniere Tiziano della Ratta, nel 7° anniversario dello scontro a fuoco durante una rapina a Maddaloni (CE).

“E’ terribile questa tragica ricorrenza di morti per il dovere” - ha detto Di Maria: “proprio poco prima dell’alba di oggi, inoltre, è Caduto nel capoluogo partenopeo il poliziotto Pasquale Apicella, intervenuto per bloccare alcuni malviventi in fuga. Questi quattro uomini sono vittime di vicende e dinamiche diverse, ma tutti questi Caduti hanno sacrificato la propria vita per un ideale di legalità, giustizia, libertà, amore della Patria: nel loro ricordo mi inchino”.