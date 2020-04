Parrucchieri e centri estetici chiusi, Puzio scrive a Conte “Il settore versa in una situazione grave, rivedere tempi per le riaperture”

“La grave situazione in cui versano i piccoli artigiani e in particolare i parrucchieri, i barbieri ed i saloni estetici”, è il tema al centro della lettera che Antonio Puzio, consigliere delegato alle Politiche Giovanili, al Turismo e all’Artigianato per il Comune di Benevento ha inviato al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nota che è stata indirizzata per conoscenza al governatore della Campania Vincenzo De Luca e al sindaco Clemente Mastella.

“Quanto da lei annunciato sulla fatidica Fase2 – scrive il delegato al settore per il comune di Benevento - riguardo l'apertura delle attività in oggetto, spostata al 1 giugno, è stata una doccia fredda per il settore. Si tratta di un colpo durissimo che inserisce le realtà produttive tra quelle più a rischio chiusura e fallimento. Voglio ricordare che questi settori svolgono un servizio molto importante per la cura della persona, anche degli anziani e dei bambini, e che sono già tenuti a rispettare norme rigorose su igiene e pulizia. Sicuramente un locale di 100 metri quadri, con due persone, non è meno sicuro di un autobus con 20 persone all'interno. E ancora, considerando le misure preventive che, anche in situazioni di normalità, gli operatori del benessere devono attuare, e che verranno intensificate in questa situazione di emergenza, ci si domanda: davvero queste realtà sono più rischiose dell'apertura dei parchi in città? Di un via libera all'attività fisica e agli allenamenti per atleti? Dell'apertura di musei ed altro? I numeri della categoria sono importanti: 300 mila famiglie che si trovano già in seria difficoltà, si tratta dello 0,5per cento della popolazione italiana che garantisce circa 6 miliardi di fatturato. Questa chiusura non solo ha causato 1,5 miliardi di perdite, ma è probabile che il 25 per cento dei saloni, i più piccoli e più deboli finanziariamente, non riapriranno. Ben il 90 per cento dei 130mila saloni è costituito da piccolissime unità, dove lavorano mediamente due persone, con fatturati e margini molto bassi che arrivano appena a coprire e garantire la gestione giornaliera dell’esercizio”.

Puzio, pertanto, intende portare all'attenzione del Premier le tante proteste dei rappresentanti del settore ribadendo la necessità di modificare la tempistica prevista per la riapertura di queste attività: “Numerose le dichiarazioni e le proteste raccolte in questi giorni dagli operatori di cui ho voluto farmi portavoce. È necessario – continua Antonio Puzio - ripensare subito all'agenda ed intervenire urgentemente con un importante sostegno economico per aiutare coloro che sono esasperati dalla situazione di emergenza e dalla grave crisi che li ha colpiti. Serve inoltre un nuovo decreto urgente, per quanto concerne le attività del settore e il nostro territorio, che possa concedere ai saloni di riaprire in largo anticipo. Basterà indicare loro le linee guida da seguire, per la riapertura in completa sicurezza dopo l’emergenza Coronavirus, che già comporterà importanti investimenti per adempiere alle misure, che almeno potranno essere compensate da un inizio di attività più celere, senza che si aspetti ancora un lungo e drammatico mese”.