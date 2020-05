Iesce al fianco dei commercianti: "Regione autorizzi asporto" L'attivista politico sannita: "De Luca riveda le restrizioni. Esercenti si sono organizzati"

“L’ultimo decreto del presidente del Consiglio Conte consente, per alcune categorie, l’asporto a partire da lunedì 4 maggio. L’ordinanza regionale n. 41 di ieri sera invece la vieta”.

Così in una nota Antonio Iesce, attivista politico sannita, che commenta l'ordinanza del presidente De Luca.

“Tanti commercianti – scrive Iesce - si sono organizzati nei giorni scorsi, affrontando spese importanti, per espletare al meglio il servizio da asporto che è stato ancora vietato, in Campania, fino a domenica 10 maggio. Molti hanno provveduto alla sanificazione, all'acquisto di merce, ad una nuova predisposizione del locale per evitare assembramenti e quindi contatti, e altro ancora. Questa decisione - secondo il mio modestissimo punto di vista - è irragionevole, crea ancora confusione e disorientamento e anche un ulteriore danno, soprattutto nei nostri piccoli comuni interni della Campania .

Capisco che in questi giorni con l’arrivo di nuove persone dal nord c’è preoccupazione per l’innalzamento della linea del contagio e quindi si sta cercando di limitarla quanto più possibile, però almeno l’asporto, con le dovute precauzioni e protocolli di sicurezza, ora bisogna concederlo. Se si vuole si può.

Mi auguro – conclude Iesce - che in giornata venga rivisto tale punto dell'ordinanza regionale e si possa rimediare. Sono fiducioso”.

Ed è notizia di pochi minuti fa che questa mattina il presidente De Luca terrà una riunione con i tutti i presidenti delle Camere di Commercio della Campania per affrontare le problematiche del commercio in relazione alle aperture previste dalla prossima settimana.