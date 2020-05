"Carissimo Mastella, hai detto mezzo tacco?" La coordinatrice renziana di Italia Viva, Mastantuono, con ironia risponde al primo cittadino

"Non ci siamo. Sottosole, in un pomeriggio di maggio post lockdown - corro in Banca solo per appuntamento preso la settimana precedente - Corso Garibaldi - e poi giù di corsa verso le Poste Centrali io al tacco-tacco non rinuncio, e poi in serata leggo commenti su commenti alla dichiarazione (su Il mattino del 5 maggio ndr) del Sindaco ("Ho visto passeggiate con tacco 12 che sono inammissibili, incivili ma soprattutto illecite. Resta la possibilità di uscire solo per validi motivi, non per lo struscio..."). Come quando qualcosa o qualcuno ti sorprende".

Così la coordinatrice renziana di Italia Viva, Cinzia Mastantuono, risponde al primo cittadino, con l’ironia che la contraddistingue. L'esponente sannita di Italia Viva.

"Come quando riesci a mettere il giusto distacco tra te e il resto del mondo. Quella piccola porzione di spazio che ti consente di vedere le cose per ciò che sono. Nulla di più e nulla di meno. E capisci che forse è per quello che hanno inventato i tacchi. Per metterci nella condizione di dare alle cose la giusta dimensione. Ed essere un po’ più leggere.

Come quando capisci perché noi donne ai tacchi dobbiamo tanto, anzi di più".