M5S sulla nomina dei presidenti delle Commissioni consiliari La riflessione delle consigliere Marianna Farese e Anna Maria Mollica

“La mancata celebrazione di un Consiglio Comunale nel quale procedere alla votazione per appello nominale della mozione di sfiducia, purtroppo proposta dal solo MoVimento 5 Stelle, ha privato e continua a privare il sindaco e la cittadinanza della necessaria conoscenza circa la composizione consiliare di maggioranza e minoranza. Quali gruppi consiliari attuali sostengono ancora le scelte amministrative del Sindaco e il suo programma del 2016?”.

Così si interrogano le consigliere comunali del M5S al Comune di Benevento Marianna Farese e Anna Maria Mollica.

“Difficile rispondere, alla luce delle continue dichiarazioni di non pochi consiglieri, che ondeggiano disinvoltamente tra sostegno critico e opposizione costruttiva.

Il sindaco Mastella, approfittando degli indecisi a tutto, va avanti spedito, senza preoccuparsi delle geografie variabili dei posizionamenti e, addirittura, invoca “poteri commissariali” per allungare la sua fuga al comando in questo periodo straordinario di emergenza sanitaria.

Presso Palazzo Mosti, dopo notevole attesa, hanno ripreso a funzionare le Commissioni consiliari, i cui pareri consultivi sono necessari per i prossimi Consigli, da tenersi finalmente a Palazzo Paolo V, il dimenticato Palazzo di Città. Considerato che alcune commissioni risultano da tempo acefale per le avvenute dimissioni dei loro presidenti, è iniziata la corsa alle nuove nomine, che la “maggioranza mastelliana” pensa di conservare con ragionamenti non più scontati.

Insomma, si vuole sposare l’orientamento calcistico dell’assegnazione dei titoli al momento dell’interruzione, in questo caso della maggioranza, per le dimissioni “irrevocabili” del Sindaco! Non vi è un’indicazione giuridica su chi debba essere eletto presidente di commissione: lo stesso si elegge a maggioranza dei voti. Ma la maggioranza a Palazzo Mosti qual è?”.