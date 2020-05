Agricoltura, Mortaruolo: ecco le misure previste dalla Regione "L’obiettivo è essere vicini alle aziende in questo momento di crisi"

“Per fronteggiare la crisi determinata dal Covid-19 che ha colpito la nostra agricoltura e, in particolare alcuni dei suoi comparti, come Regione Campania abbiamo messo in campo 79 milioni di euro. Abbiamo previsto quattro linee d'intervento: bonus per le imprese agricole per 45 milioni di euro; contributi per le imprese del comparto florovivaistico per 10 milioni di euro; interventi per le imprese del comparto bufalino per 19 milioni di euro; contributi per le imprese della pesca e dell’acquacoltura per 5 milioni di euro”. Ad annunciarlo è il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, Erasmo Mortaruolo.

“Ai contributi previsti – spiega Mortaruolo – per le imprese agricole e i comparti florovivaistico e bufalino potranno accedere anche i beneficiari del Psr Campania 14-20. I singoli interventi troveranno attuazione con avvisi pubblici che saranno emanati nei prossimi giorni dalla Regione Campania. Invece per quanto riguarda l’intervento relativo all’adozione dei piani di biosicurezza nel comparto bufalino, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno provvederà a emanare un bando nel mese di giugno”.

Il vicepresidente della commissione agricoltura, inoltre, annuncia: “Tra i provvedimenti che abbiamo assunto all'inizio di questa emergenza c'è la sospensione, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 maggio 2020, di tutti gli adempimenti tributari. Abbiamo inoltre dato indirizzo alle Autorità di Gestione, alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali e Strutture di missione responsabili della gestione di programmi e fondi deputati al finanziamento di lavori, servizi e forniture di adottare misure volte all’introduzione di procedure semplificate in modo da consentire l’accelerazione delle liquidazioni alle imprese. L’obiettivo è essere vicini alle aziende in questo momento di crisi ed immettere nel circuito economico tutte le risorse possibili”.