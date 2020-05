Paolucci (Fdi): "Mortaruolo: non c'è molto per l'agricoltura" Il portavoce provinciale: "Quei 79 milioni di euro sono poca cosa"

Il portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, Paolucci, replica a Mortaruolo sui fondi destinati all'agricoltura in questa fase di emergenza: "Capisco le esigenze elettorali, ma l'annuncio dato dal consigliere regionale del PD, Mortaruolo, merita qualche approfondimento.

Infatti, le risorse trionfalmente annunciate per il comparto agricolo (79 milioni di euro), riguardano l'intera Regione Campania e sono quelle già previste nel Piano di emergenza di un mese fa; di queste, tolte quelle destinate per la pesca e per il settore bufalino (che riguardano, evidentemente, le aree costiere), restano per il Sannio la quota parte della misura (azione 5 del piano) per le imprese agricole. Che prevede un “bonus” di 1500 euro per le aziende fino a 5 dipendenti e di 2000 euro per le aziende oltre 5 dipendenti. Ben poco.

A ciò aggiungasi che, allo stato, non è ancora dato sapere da dove verranno attinte queste risorse (nel piano tale indicazione non c'è) e se – come per altre misure - si tratti di soldi già destinati al settore"