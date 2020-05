Mastella: "Regionali? Voto chi sta all'opposto della Lega" "Prima nel centrodestra, poi coi 5Stelle, ora di nuovo a destra e vogliono fare morale a me?"

“Ma la Lega, che vorrebbe dare lezioni di morale politica a me, non è la stessa che fece alleanza con il Centrodestra e poi andò al Governo con i 5Stelle? Ridicoli. E poi con chi si dovrebbe cambiare al Sud, con loro al timone che con il Sud stanno come i cavoli a merenda? Surreali! Ma la Lega è la stessa che diceva “fuori Mastella”? Quindi cosa volete? Il mio voto sarà all'opposto di dove siete voi. Per il bene della Campania e del Mezzogiorno che considerate ancora terre da conquista. Ne è prova la presenza fastidiosa dei commissari regionali al Sud: tutti Leghisti del Nord”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.