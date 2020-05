Mortaruolo a Paolucci: "Preferirei proposte e non polemiche" Sui fondi all'agricoltura: "Pochi? E' un primo intervento per un evento inimmaginabile 2 mesi fa"



“Voglio ricordare al portavoce provinciale di Fratelli d'Italia che è mio dovere istituzionale dare comunicazione ai sanniti e a tutti i cittadini campani, da Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura, di quanto stiamo facendo per dare un sostegno concreto in questo momento di crisi attraverso una informazione che sia quanto più chiara, puntuale e inequivocabile”. Così il Consigliere regionale, Erasmo Mortaruolo in risposta a Massimo Paolucci (FdI).

“Ci siamo trovati difronte – prosegue Mortaruolo – a un evento inimmaginabile fino a qualche mese fa e dalle molteplici conseguenze sul piano sanitario, economico e sociale. Da qui la necessità, per chi come me è rappresentante istituzionale di un territorio, di puntare a una condivisione chiara e definita dei provvedimenti assunti nell’interesse dell'intera comunità regionale. Le battaglie di campanile e il palcoscenico a tutti i costi lo lascio ad altri. Come ho sempre fatto, d'altronde. Rifuggendo ogni personalismo, sovraesposizione e quel qualunquismo urlato al solo scopo di apparire. La mia azione, così come per la Regione Campania, è fatta di concretezza, operatività e rigore. Decisioni rapide, scelte chiare, senza perdere tempo e senza demagogia. Non a caso siamo la prima Regione d’Italia per aiuti anticrisi con un Piano Economico e Sociale che vale 908 milioni ed è un terzo di quanto hanno stanziato da tutte le Regioni d'Italia”.

Mortaruolo poi chiarisce quanto fatto per l'agricoltura: “Voglio ricordare a Paolucci che l'emergenza ha investito il comparto agricolo nella sua interezza e nella sua complessità fatta di grandi, piccole e medie aziende di straordinaria eccellenza che in queste settimane, nonostante le difficoltà, hanno garantito che i nostri prodotti fossero sempre disponibili sul mercato. I 79 milioni di euro per l'agricoltura campana sono solo un iniziale sostegno che come Regione Campania abbiamo deciso di stanziare. Sono risorse provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020. Ma sappiamo che non basta. Un gruppo di lavoro in Consiglio regionale e la Commissione Agricoltura sono già operativi per definire interventi prioritari per rilanciare l'economia agricola campana dopo la crisi. Le risposte messe in campo dalla Regione Campania e dal Governo nazionale hanno il merito di affrontare nell’immediato la crisi ma da sole non possono bastare a ricostruire il tessuto già precario e fragile delle nostre comunità. Il lockdown ha modificato sensibilmente le nostre abitudini, a partire dai consumi che hanno visto una crescita del mercato digitale fino a qualche tempo fa impensabile. Ed è per questo che va ripensata la nostra agricoltura regionale e sono al lavoro proprio per il perseguimento di questo obiettivo. Penso ad esempio alla proposta che ho presentato qualche giorno fa, di creare una grande enoteca provinciale in rete, un viaggio virtuale tra le nostre bellezze ed i gusti del nostro territorio, correlato ad una piattaforma e-commerce a costo zero per le nostre aziende che con passione e competenza realizzano vini di qualità. Le polemiche a tutti i costi, onestamente, non mi appassionano. Preferirei invece ascoltare proposte che ci aiutino a mettere in piedi una strategia all’altezza di questi grandi cambiamenti che ci attendono”.