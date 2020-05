Parisi, Russo e Reale: con Mastella un patto di consultazione Per garantire temi strategici e proposte utili anche per le regionali

“La Fase 2 della pandemia da Coronavirus, ancora più delicata e complessa da gestire per tutto il Paese e ancor più per le singole realtà territoriali, richiede comportamenti di responsabilità individuale e collettiva e un lavoro di sinergia altrimenti diventa ancora più problematica l’ emergenza sanitaria che in particolare nel Mezzogiorno ha grosse ricadute nei settori sociali ed economici”. Così il Sindaco di Limatola nonché Consigliere provinciale Domenico Parisi unitamente ai Consiglieri comunali di Benevento Anna Rita Russo e Adriano Reale nell'incontro con il Sindaco di Benevento Clemente Mastella per una riflessione responsabile sull'attuale momento e sul percorso futuro: “Il Coronavirus ha stravolto le abitudini dei singoli e ha modificato le attività lavorative, in sintesi ha cambiato il mondo,per cui abbiamo deciso di dare sostegno alla Città e al suo Sindaco. Occorre evitare lacerazioni e dare stabilità amministrativa alla Città. In particolare abbiamo condiviso le iniziative del Primo cittadino per frenare il contagio da Covid-19, abbiamo approvato tutte le attività che ha messo in campo per il sostegno alle famiglie in difficoltà ed ai commercianti”, aggiungono Domenico Parisi, Anna Rita Russo e Adriano Reale. I tre amministratori poi proseguono affermando: “Con il Sindaco Mastella abbiamo ribadito la necessità di un ulteriore slancio per far ripartire l’economia locale che necessita, però, del sostegno del governo nazionale. Questa pandemia ha colpito il tessuto produttivo, commerciale e artigianale che non può essere trascurato perché è la linfa vitale per l’occupazione nel Paese”.In merito alle scelte politiche, i tre Consiglieri hanno comunicato a Mastella “la condivisione del progetto politico di sostegno al Presidente De Luca a cui è stato riconosciuto il merito, a livello nazionale e oltre, di aver dato le giuste direttive per gestire l’ emergenza”. Dunque una scelta per il bene dei territori locali e per la Città per il Consigliere Provinciale nonché Sindaco di Limatola Parisi e per i due Consiglieri comunali Anna Rita Russo e Reale, i quali hanno anche concordato con il Sindaco di Benevento “un patto di consultazione sui temi strategici non solo della Città ma anche del territorio sannita per sensibilizzare i rappresentanti dei singoli Comuni ad utili proposte per un programma condiviso per le regionali”.