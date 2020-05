Mastella: apprezzo la scelta di Russo, Parisi e Reale "Di questa scelta utile per la citta terrò conto oggi e domani"

"Ringrazio ed apprezzo il collega sindaco di Limatola Domenico Parisi ed i consiglieri comunali di Benevento Anna Rita Russo e Adriano Reale per le indicazioni strategiche poste alla base delle condivise scelte politiche ed amministrative. Aver deciso di riprendere un percorso per dare risposte concrete in una fase drammatica per la città di Benevento e per il Sannio è un gesto nobile che rende merito alla loro scelta".

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella in merito alla scelta amministrativa e politica del sindaco di Limatola e consigliere provinciale, Domenico Parisi, e dei consiglieri comunali di Benevento Anna Rita Russo e Adriano Reale.

"Ringrazio loro-prosegue- e tutte le forze politiche responsabili che in questo periodo di emergenza hanno deciso di collaborare lealmente al contrario di chi, invece, non rendendosi conto del periodo, continua con inutili e faziosi polemiche. Così come giustamente hanno affermato Parisi, Russo e Reale, in questo momento è indispensabile unirsi, mettendo da parte anche il deposito ideologico che alberga in ciascuno di noi. La città di Benevento è in difficoltà, stenta a rialzarsi, ci sono famiglie che hanno bisogno di aiuti quotidiani, attività commerciali in crisi; l'unione fa la forza e la scelta di Parisi, Russo e Reale va nella giusta direzione. Ecco il mio apprezzamento con la certezza di poter collaborare lealmente con loro così come con gli altri che mi hanno sempre sostenuto. Di questa scelta utile alla Città ne terrò conto per l'oggi e per il domani con la consapevolezza che si è rafforzata Benevento e il Sannio".