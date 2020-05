Lega: "Tutelare il comparto agricolo sannita" Ricciardi: "Serve introdurre voucher: siamo d'accordo"

“Il comparto agricolo rappresenta una voce rilevante del Pil sannita e i dati registrano un trend crescente nella domanda di impiego in questo settore, considerata la produzione stagionale. Siamo d’accordo dunque con le principali organizzazioni di categoria sannite che chiedono di snellire le procedure di assunzione dei lavoratori nel comparto agricolo attraverso l’introduzione dei voucher.

Occorre sostenere misure utili alla valorizzazione del lavoro nei campi per renderlo agilmente fruibile a giovani, disoccupati, percettori del reddito di cittadinanza e al tempo stesso salvaguardare il comparto agricolo in questo drammatico periodo di crisi.

La Lega si adopera per l’introduzione di queste misure per aiutare il settore agricolo; il voucher in agricoltura rappresenta una misure concreta per il Sannio, la Campania e il nostro Paese rispetto ad una maxi sanatoria degli immigrati clandestini”. Lo dichiara il coordinatore provinciale per il Sannio della Lega Salvini Premier, Luca Ricciardi.